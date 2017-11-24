«جي 80» الكورية منافس شرس للسيارات الفخمة

يحيى أبوسالم (دبي)

أكدت الكورية على هامش معرض دبي الدولي للسيارات، أن نسختها الفارهة المميزة «جينيسيس G80»، ستتوفر قريباً في عدد من أسواق الشرق الأوسط، حيث تأتي السيارة بتصميمها الخارجي الأنيق والمظهر الجريء الذي يتسم بخطوط خارجية رشيقة وأبعاد تناسبية متقنة ووجه ذي مظهر يوحي بالقوة والجسارة، علاوة على خطوط مشدودة تمتد على طول هيكلها، وبحدّ أدنى من البروزات في الأمام والخلف ما يُبرز الشخصية الديناميكية الراقية للسيارة.

جاءت السيارة الكورية بشبك أمامي مميز وواجهة مصد أكثر انخفاضاً، إلى جانب مصابيح LED أمامية تتيح التفافاً ديناميكياً لتعزيز الرؤية عند المنعطفات. وتأتي بعجلات مصنوعة من سبيكة الألمنيوم بقياس 18 بوصة كتجهيز قياسي، أما في الخلف فتُحدث منطقة المصد الخلفي السفلي المطعّم بالكروم توازناً بصرياً مع مصابيح المكابح ذات التصميم النحيل المثبتة عالياً.

مقصورة فارهة

مثلما الحال مع التصميم الخارجي، جاءت مقصورة الركاب بتصميم راقٍ يعتمد على أجود المواد كما أنها الأوسع في فئتها، وتجتمع جمالية التصميم ومزايا الراحة في تناغم تام داخل جينيسيس G80 الفسيحة والغنية بالمواصفات، وقد صُمّم «الكونسول الوسطي» وساعة العقارب ومرآة الرؤية الخلفية بلمسات تشطيب فاخرة، في حين يمتاز شبك السماعات المركبة في الأبواب الأمامية والخلفية بتشطيب راقٍ من الألمنيوم.