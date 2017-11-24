الاستدامة.. استثمار يواجه التحديات

أبوظبي (الاتحاد)

تتعاظم أهمية الاستثمار في الاستدامة البيئية اليوم بفعل التأثيرات المتزايدة للتغير المناخي والأزمات المحتمل حدوثها في المستقبل غير البعيد، ويمكن في هذا الصدد الاستلهام من رحلة شركة بيئة، الشركة الرائدة في الشرق الأوسط والحائزة على جوائز في مجال الإدارة البيئية.

واستعداداً للتحول إلى مرحلة اقتصاد ما بعد النفط، دعت شركة بيئة إلى زيادة الاستثمارات البيئة. وتحرص المزيد من الحكومات من كافة أرجاء العالم على إبداء التزامها بالاستثمار في الطاقة المتجددة، حيث بات من الضروري ضخ تريليونات من الدولارات في استثمارات جديدة، لتمكين التحول إلى الطاقة النظيفة خلال العقد القادم، وتجنب العواقب الوخيمة للتغير المناخي.

إنجاز إيجابي

وباتت الفرص اليوم متاحة أمام المستثمرين الراغبين في إيجاد وسائل جديدة للاستثمار، وبات بإمكانهم تحقيق أرباح وإحداث تأثيرات اجتماعية إيجابية. وتكمن الفرص الأكثر جاذبية في تمكين التحول في مجال الطاقة والبيئة التي يحتاجها المجتمع، وتحقيق إنجاز إيجابي على المستوى الاقتصادي، أيضاً، ويحتاج سوق الخدمات البيئية في الإمارة إلى استثمارات بنحو 1.13 مليار دولار بحلول العام 2020، وفقاً لتقديرات هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير.