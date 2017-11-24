أسد البحر في حديقة الإمارات للحيوانات

أبوظبي (الاتحاد)
تلعب حديقة الإمارات للحيوانات في مدينة أبوظبي دوراً فعالاً في الحفاظ على الكائنات الحية من الانقراض، كما تعمل على دمجها في بيئة مختلفة عن موطنها الأصلي، من خلال توفير البيئة المناسبة لهذه الكائنات.
وتشارك الحديقة في العديد من مشاريع المحافظة على حياة الحيوانات المعرضة للانقراض، حيث تقدم العديد من الحيوانات من مختلف أنحاء العالم، وتعمل على دمجها في بيئة مشابهة لموطنها الأصلي داخل الحديقة.
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ويعمل المختصون بالحديقة على فحص أجساد أسد البحر والاعتناء به وإعطائه الفيتامينات الخاصة به، وتنشئتهما اجتماعياً مع بعضها بعضاً لخلق ألفة وانسجام بينهما.
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وقال الدكتور وليد شعبان، مدير حديقة الإمارات للحيوانات: توعية المجتمع يجب أن تبدأ من الجيل الأصغر، لذا عملنا على تصميم هذه الرحلات لطلبة المدارس.
حيث يتسنى لهم اللعب والتعرف عن قرب على الأنواع المختلفة من الحيوانات، بالإضافة لمعرفة المزيد حول القضايا المهمة عالمياً، كخطر الانقراض الذي يواجهه حيوان أسد البحر اللطيف».