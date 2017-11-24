عائشة الفقاعي.. طالبة ماجستير بدرجة «فارسة»

هناء الحمادي (أبوظبي)

عائشة الفقاعي، فتاة إماراتية، تبلغ من العمر 22 عاماً، طالبة ماجستير تخصص ريادة وابتكار، خريجة مالية من جامعة زايد بدبي، وعضو في فريق مسار جودولفين، حبها لعالم الخيل لم يكن وليد اللحظة، بل هي فارسة قدرة في إسبطلات سيح السلم، وقد أسست أول «نادٍ ثقافي للفروسية والشعر» عام 2013، والذي انطلق من جامعة زايد، وأكملت مسيرته بإقامة ورش عمل في سيح السلم، وحضور السباقات الأسبوعية في مضامير ميدان وجبل علي، بالإضافة إلى حضور بعض سباقات القدرة في الدولة.

دعم أمي

وتقول عائشة: «والدتي سبب حبي لعالم الخيل، فهي منذ نعومة أظافري كانت تساندني في تعلم ركوب الخيل، وكانت تصطحبني لحديقة مشرف في دبي وعالم مدهش، وكانت تلاحظ مدى تعلقي بالخيول وعدم رغبتي باللعب واللهو مع أي شي آخر، وحين أكملت عامي السادس اصطحبتني لأول حصة لتعلم ركوب الخيل، وهنا كانت الداعم الأول لي، فهي لم تفارقني في أي حصة تدريب منذ ذلك الحين إلى أن أصبحت تصطحبني للتمارين منذ الصباح الباكر، ترافقني في سباقاتي في مضامير القدرة».

وتؤكد أن والدتها هي أكبر سبب لإكمال مسيرتها في هذه الرياضة، وقد شجعتها على العطاء لوطنها من خلال النادي الثقافي للفروسية والشعر، حيث أكدت لها أن الموهبة يجب أن تكون هدية وعطاء مشترك للوطن، للشباب والأطفال، ولكل شخص دخل عالم هذه الرياضة، وما نقدمه للوطن هو جزء بسيط من دعم القيادة الرشيدة لنا في كل المحافل.