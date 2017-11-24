الفاصولياء الخضراء.. فاكهة

أبوظبي (الاتحاد)

قال توبي آدمز، مدير أكاديمية الطعام في حديقة نيويورك النباتية، إننا نعلم الفرق الأساسي بين الفاكهة والخضراوات، إذ إن الفواكه لديها بذور، في حين أن الخضراوات ليس لديها، موضحاً أن الشائع أن الفاصولياء من الخضراوات ولا تعتبر فاكهة، ولكن ذلك غير صحيح.

وحسب الموقع الإلكتروني metro فإن الفاصولياء تحتفظ بالبذور في داخلها، وبما أن جميع البقوليات تعد فاكهة، إذن فإن الفاصولياء الخضراء من الفاكهة الجافة وفقا لما يؤكده آدمز، الذي أضاف: يعني ذلك أن الثمرة عندما تنضج بالكامل، يجف الغلاف المحيط بها الذي يعتبر مجرد جراب لحفظ البذور، وعندما يتكسر نجد البذور الناضجة، وإذا لم يقطفها البشر أو تأكلها الحيوانات، فإن تلك البذور تسقط على الأرض وتستمر الدائرة بزراعة المزيد من الفاصولياء.

ولفت الموقع إلى تقرير لجهة مختصة عام 1893 الأطعمة التي توصف بأنها فاكهة ويمكن بيعها كخضراوات، مثل الخيار والقرع والفول والبازلاء والطماطم التي هي من الناحية الفنية من فصيلة التوت، ولكن في الحياة العامة، سواء عند الباعة أو المستهلكين، فإنها تعتبر من الخضراوات، إذ إنها عادة ما تُقدم في العشاء مع الحساء والأسماك واللحوم، ولا تعتبر من الفواكه المعروفة عندهم.