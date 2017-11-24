أم تنسى اسم ابنها... وأخرى تضع البازلاء في حقيبتها

أبوظبي (الاتحاد)

أكدت دراسة اجتماعية أن الحرمان من النوم أحد الآثار الجانبية الرئيسية التي يعانيها الآباء والأمهات الجدد بعد إنجاب الطفل الأول، على الرغم من أن بعض الآباء والأمهات الجدد يحاولون رؤية الجانب المضحك من الأرق، حيث قاموا بسلوكيات غريبة، وصفها موقع BellyBelly.com بالحكايات المسلية، التي يمكن أن يستفيد منها صناع السينما.

وحسب تقرير نشره الموقع، قال أحد الآباء: «مشيت إلى سيارتي ووضعت ابني في مقعد السيارة قبل أن أدرك أنني لا أرتدي بنطالي، فيما قال آخر: خرجت من منزلي في الصباح ومشيت نحو نصف ميل قبل أن أكتشف أن هناك مصاصة «لولي بوب» عالقة على معطفي من الخلف، وسلك ثالث طريقاً خطأ أثناء ذهابه للعمل واضطر إلى العودة مسافة طويلة، في حين قالت إحدى الأمهات إنها كانت متعبة بسبب عدم النوم لدرجة أنها نسيت اسم ابنها، وحاولت أم أخرى ربط ابنها بحزام، لتضمن التزامه خلال السير في طريقه للمدرسة.

وحكت أخرى أنها غفت قليلاً لتستيقظ مفزوعة بعدما وجدت رضيعاً واحداً ينام مطمئناً في السرير وهبت للاطمئنان على أخيه التوأم، إلا أنها أفاقت بعد لحظات وتذكرت أنها لم تنجب أي توائم.. وقالت أخرى إنها خرجت من بيتها، ثم اكتشفت أنها لا ترتدي ملابس العمل.

وقالت إنها وضعت محفظتها في الثلاجة، بينما وضعت البازلاء المجمدة في حقيبة يدها، وضعت صديقتها صابون الوجه على الفرشاة بدلاً من معجون الأسنان.