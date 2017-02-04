«سيمنس» تواصل تنفيذ مشروعاتها في مصر لتوليد الطاقة بمعدلات قياسية

دبي (الاتحاد)

في يونيو 2015، فازت سيمنس بأكبر عقد مُنفّرد تحصل عليه الشركة في تاريخها للتعاون مع مصر من أجل تعزيز قدرات البلاد لتوليد الطاقة الكهربائية، واليوم، وبعد 18 شهراً، من تاريخ توقيع العقود، تمكنَّت سيمنس من تسجيل رقم قياسي عالمي جديد في تنفيذ مشروعات عملاقة بهذا الحجم في مثل هذا الجدول الزمني المضغوط للغاية، بحسب بيان. كانت سيمنس قد تمكنت، من خلال العمل عن كثب مع شركائها المحليين وهما، أوراسكوم للإنشاءات والسويدي إلكتريك، في إحراز تقُدم ملحوظ في الجهود الرامية لزيادة قدرات مصر من إنتاج الطاقة الكهربائية بنسبة 45% مقارنة بالقُدرات الحالية وذلك بمجرد الانتهاء من تنفيذ المحطات الثلاث.

وتم الانتهاء من المرحلة الأولى من هذه المشروعات العملاقة حيث ألتزمت سيمنس بالوفاء بالوعد المُتمثِّل في إضافة 4,4 جيجاوات من القدرات الكهربائية للشبكة الوطنية، بل وتجاوزت الشركة هذا الرقم بنحو 400 ميجاوات كقدرات إضافية من الطاقة حيث تم ربط 4,8 جيجاوات بالفعل بالشبكة القومية. ويُشار هنا أن هذه الطاقة الإضافية قادرة على تلبية احتياجات أكثر من مليون مواطن مصري من الكهرباء.

وقال معالي وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، الدكتور محمد شاكر: «تلعب الطاقة دوراً محورياً في تحقيق التنمية الاقتصادية للدول. ولهذا فإننا، كوزارة الكهرباء، نلتزم بشكل كامل في تلبية الطلب المُتنامي على الطاقة في مصر بأعلى درجات الكفاءة وذلك من خلال تحقيق التوازن بين نسب الطلب على الطاقة والإمدادات المُتاحة مع التأكد من تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية للدولة مثل: الغاز الطبيعي والطاقة المتجددة، فضلاً عن العمل على بناء منظومة وقطاع طاقة محلي يتسم بالتنافسية وقادر على خدمة الأسواق الأخرى من خلال الاعتماد على أحدث التقنيَّات والحرص توطين الخبرات والمعارف الدولية محلياً». وأضاف الوزير: «إن مشروعات سيمنس ستُمثِل إضافة مهمة في استراتيجيَّتنا الرامية لتحقيق الكفاءة في منظومة الطاقة. ومن خلال التركيز على بناء جيل جديدة من الكوادر والخبراء المصريين، نتعاون مع سيمنس حالياً لتدريب 600 من المهندسين والفنيين المصريين والذين سيساهموا بدورهم في مستقبل الطاقة في مصر وسينقلوا خبراتهم للآخرين. في اعتقادي، إن هذه المشروعات هي نموذج رائع يُظهر مدى انفتاح مصر وإدراك الدولة لأهمية العمل مع شركاء دوليين مثل: سيمنس من أجل الدفع بعملية النمو الاقتصادي المُستدام الذي تسعى إليه الدولة».

وقال چو كايسر، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركة سيمنس الألمانية: «لقد تعهَّدنا بالتزام تجاه مصر واليوم يمكنني القول إننا وفيَّنا بهذا الوعد، إذ أننا لم نتمكن فقط من بلوغ مستويات أداء قياسية بل حطَّمنا أيضا جميع الأرقام القياسية العالمية في تنفيذ مشروعات كهرباء متطورة بهذا القدر بنظام تسليم المفتاح، وفي إطار هذا الجدول الزمني. وبالطبع، لم نكن لنتمكَّن من تحقيق هذا الإنجاز إلا بالتعاون الرائع والوثيق الذي لمسناه من الحكومة المصرية ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والشركة القابضة لكهرباء مصر وأيضا بفضل جهود فريق سيمنس الكُفء، والذي كرَّس كل طاقاته لإنجاز هذا المشروع».

وأضاف: «إن هذا المشروع وإن دلَّ على شيء فإنما يَدُل على أنه يمكن لمصر وشعبها، وأي دولة أو شريك آخر بالطبع، الاعتماد على سيمنس في تنفيذ المشروعات الحيوية اللازمة لدعم عمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية. إن سيمنس تُثبت اليوم أنها الشريك المثالي لتنفيذ مشروعات عملاقة بهذا الحجم الذي يؤثر على حياة المواطنين». وبمجرد الانتهاء من تنفيذها بالكامل في مايو 2018، فإن كل محطة من محطات الكهرباء الثلاث في مصر ستصبح أكبر محطة تم بناؤها في العالم تعتمد على الغاز الطبيعي وتعمل وفقاً لتكنولوجيا الدورة المركبة. وفي هذا السياق، أشار عماد غالي، الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس مصر: «إن تنفيذ هذه المحطات يُعَّد إنجازاً بالغ الأهمية لبلدنا وشعبنا. ولذا، أشعر بالفخر أنه تم اختيار فريق سيمنس من أجل المُساهمة في هذا النجاح، فالمحطات الثلاث ستوفر الطاقة اللازمة لنحو 45 مليون مواطن عند تنفيذها بالكامل، كما إنها ستُمكنّ مصر من توفير 1,3 مليار دولار سنوياً نتيجة التوفير في استهلاك الوقود. وبالإضافة إلى هذا، تُسهم في توفير إمدادات طاقة تتسم بالاستدامة والاستقرار بما ينعكس إيجابياً على اقتصاد مصر والتي تتمتع بأهمية بالغة لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا».