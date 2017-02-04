عجلة الإنفاق تدور مجدداً في شـركـات النفـط الكبيــرة

ترجمة: حسونة الطيب

تستعد شركات النفط لزيادة معدلات الإنفاق خلال العام الجاري، في الوقت الذي بدأت تستعيد فيه الأسعار عافيتها، ما اكسبها الشعور بالثقة لإحياء بعض المشاريع التي تأجلت إبان تجميد الاستثمارات على مدى السنتين الماضيتين. وبلغ سعر خام برنت 55 دولارا للبرميل، ضعف التدني القياسي للأسعار بداية السنة الماضية، بعد موافقة دول منظمة أوبك وأخرى خارجها، على خفض الإنتاج للمرة الأولى منذ أكثر من عقد.

وأسهم ذلك، مصحوباً بالخفض الكبير في تكاليف الشركات الكبيرة منذ تراجع الأسعار منتصف العام 2014، في تحسن تدفقات السيولة النقدية في مختلف أرجاء القطاع، إضافة لجعل الجدوى الاقتصادية للعديد من المشاريع، أكثر جاذبية.

ويقول مالكوم ديكسون، المحلل في وكالة وود ماكينزي لاستشارات الطاقة،:»انتقل الاقتصاد من حالة البقاء، بعد المرور بمرحلة التكيف على الأسعار المتدنية، ليبدأ التفكير في دورة جديدة من النمو».

ومن المنتظر، أن يناهز إنفاق رأس المال للشركات الكبيرة العاملة في مجال إنتاج واستكشاف النفط، 450 مليار دولار خلال العام الجاري، بزيادة قدرها 3% بالمقارنة مع السنة الماضية، ليضع حداً للتراجع الحاد الذي استمر لسنتين متواليتين.