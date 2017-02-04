  • السبت 07 جمادى الأولى 1438هـ - 04 فبراير 2017م
  02:57     الخطوط الجوية الفرنسية تسمح بصعود ركاب من الدول السبع إلى أميركا    

مع بدء أسعار الخام في التعافي

عجلة الإنفاق تدور مجدداً في شـركـات النفـط الكبيــرة
حجم الخط |


تاريخ النشر: السبت 04 فبراير 2017

ترجمة: حسونة الطيب

تستعد شركات النفط لزيادة معدلات الإنفاق خلال العام الجاري، في الوقت الذي بدأت تستعيد فيه الأسعار عافيتها، ما اكسبها الشعور بالثقة لإحياء بعض المشاريع التي تأجلت إبان تجميد الاستثمارات على مدى السنتين الماضيتين. وبلغ سعر خام برنت 55 دولارا للبرميل، ضعف التدني القياسي للأسعار بداية السنة الماضية، بعد موافقة دول منظمة أوبك وأخرى خارجها، على خفض الإنتاج للمرة الأولى منذ أكثر من عقد.

وأسهم ذلك، مصحوباً بالخفض الكبير في تكاليف الشركات الكبيرة منذ تراجع الأسعار منتصف العام 2014، في تحسن تدفقات السيولة النقدية في مختلف أرجاء القطاع، إضافة لجعل الجدوى الاقتصادية للعديد من المشاريع، أكثر جاذبية.

ويقول مالكوم ديكسون، المحلل في وكالة وود ماكينزي لاستشارات الطاقة،:»انتقل الاقتصاد من حالة البقاء، بعد المرور بمرحلة التكيف على الأسعار المتدنية، ليبدأ التفكير في دورة جديدة من النمو».

ومن المنتظر، أن يناهز إنفاق رأس المال للشركات الكبيرة العاملة في مجال إنتاج واستكشاف النفط، 450 مليار دولار خلال العام الجاري، بزيادة قدرها 3% بالمقارنة مع السنة الماضية، ليضع حداً للتراجع الحاد الذي استمر لسنتين متواليتين.

وفي غضون ذلك، من المتوقع، مضاعفة القرارات الاستثمارية النهائية لعدد 60 شركة مدرجة على مؤشر ستاندرد آند بورز، في مشاريع جديدة للاستكشاف والإنتاج، لأكثر من 20 في 2017، من واقع تسعة فقط في السنة الماضية. ... المزيد
     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال
الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل تعقد ان أسعار المدارس الخاصة مبالغ فيها؟
نعم
لا