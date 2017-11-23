عبدالرحمن يناقض تميم !

الدوحة (مواقع إخبارية)

قال وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إن بلاده تمر بأزمة إنسانية بسبب مقاطعة الدول الأربع (السعودية والإمارات والبحرين ومصر)، في تناقض صريح مع ما كان أعلنه أمير قطر تميم بن حمد، بأن بلاده بـ «ألف خير» بعد المقاطعة. وأوضح عبد الرحمن في حوار مع قناة «دوتش فيله» الألمانية «أن المقاطعة تؤثر سلبًا على مواطني قطر»، موضحا أنه تم إبعاد طلاب من الجامعات، وتم تشتيت شمل أسر، وأصبح من الصعب الآن الحصول على الضروريات الأساسية مثل الغذاء والدواء.

وجاءت تصريحات وزير الخارجية القطري مغايرة تمامًا لتصريحات تميم في خطابه أمام مجلس الشورى القطري في وقت سابق التي قال فيها إن بلاده لا تخشى مقاطعة دول الأربع، وأنها «بألف خير بدونها»، بالإضافة إلى قوله إن قطر اتخذت الإجراءات اللازمة لمواجهة التحديات التي فرضتها المقاطعة، وخاصة في مجالات النقل والسلع والخدمات، وأنها نجحت في الحفاظ على مستوى القدرة الشرائية، وارتفاع الناتج المحلي.