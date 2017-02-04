«مايكروسوفت» تطلق حزمة الذكاء الصناعي «داينمكس 365»

دبي (الاتحاد)

نظمت شركة «مايكروسوفت» مؤتمراً للتعريف بحزمة برمجيات «داينمكس 365»، التي تساعد الشركات والمؤسسات التجارية بالدولة على «تسريع عملية التحول الرقمي للشركات وخلق فرص عمل جديدة، في خضم توجه الإمارات نحو رؤية 2021، التي ستفتح باب المنافسة الشديدة على الابتكار بين الشركات»، بحسب سامر أبو لطيف المدير العام الإقليمي لدى مايكروسوفت الخليج. وتمثل حزمة «داينمكس 365» الجيل المقبل من تطبيقات الأعمال الذكية المعتمدة على الحوسبة السحابية. وتقدم للمؤسسات، بغض النظر عن حجمها، إمكانية الوصول إلى أفضل أدوات الذكاء الصناعي المتوافرة في تطبيق مخصص للشركات. وتضم هذه الحزمة مجموعة من أدوات تخطيط موارد المؤسسات التي تعزز الإنتاجية. وقال ريتشارد وينجفيلد مدير تقنية المعلومات لدى مجموعة ماجد الفطيم: «نحن بصدد البدء في خلق منصة توفر مجموعة حلول متكاملة تلبي توقعات العملاء، في زيادة الإنتاجية ودفع الأعمال وفتح فرص جديدة لها».