تركيا: أوامر اعتقال ضد 216 شخصاً في تحقيقات الانقلاب

أنقرة (وكالات)

أصدرت السلطات التركية أوامر اعتقال بحق 216 شخصاً، بينهم موظفون سابقون بوزارة المالية يشتبه في صِلاتهم بشبكة فتح الله جولن الذي تحمله مسؤولية محاولة الانقلاب في 15 يوليو العام الماضي. وقالت وكالة الأناضول للأنباء الرسمية «إن 17 من الموظفين السابقين بوزارة المالية اعتقلوا حتى الآن، والبحث جارٍ عن 65 آخرين في عمليات مستمرة في 40 إقليماً. وسجنت السلطات أكثر من 50 ألف شخص انتظارا لمحاكمتهم، وأصدرت قرارات عزل أو إيقاف عن العمل بحق نحو 150 ألف شخص من الجيش والقطاعين العام والخاص.

من جهة أخرى، قال وزير الدفاع التركي نور الدين جانيكلي، إن بلاده تتوقع تسلم أول دفعة من صواريخ إس -400 أرض - جو الروسية في 2019، مضيفاً أن نظاماً صاروخياً آخر من المقرر تسلمه بموجب الصفقة بين البلدين اختياري.