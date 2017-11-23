البشير يبدأ زيارة إلى موسكو

موسكو (وكالات)

وصل الرئيس السوداني عمر البشير أمس إلى موسكو في أول زيارة له إلى روسيا. وسيلتقي البشير خلال هذه الزيارة التي تستمر 4 أيام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وكان الكرملين أعلن أن اللقاء بين الرئيسين فلاديمير بوتين وعمر البشير سينعقد في مدينة سوتشي اليوم، حيث سيجري «تبادل للآراء بشأن تطوير العلاقات الروسية السودانية والقضايا الدولية الملحة، بما في ذلك الوضع في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا».

وعشية بدء زيارته قال البشير في لقاء مع قناة «RT»، إن «الزيارة ستكون فيها قفزة نوعية في العلاقات السودانية الروسية». وقال إن السودان تثمن عالياً الدور الروسي في الأمم المتحدة وفي مجلس الأمن، مؤكداً أن هذا الدور جنب السودان مؤامرات. وأوضح الرئيس السوداني أن زيارته ستكون انطلاقة جديدة في جميع المجالات، الاقتصادي والعسكري.