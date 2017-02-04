إطلاق 4 مشاريع جديدة في جزيرة ياس العام الماضي

سيد الحجار(أبوظبي)

أطلقت شركات التطوير العقاري والسياحي في أبوظبي 4 مشاريع جديدة في جزيرة ياس خلال العام الماضي.

وطرحت الشركة العام الماضي مشروع «ياس ايكرز» الذي يوفر 1315 فيلا سكنية بقيمة تبلغ 6 مليارات درهم، فيما أطلقت شركة ميرال مشروع «عالم وارنر براذرز أبوظبي» باستثمارات تقدر بنحو مليار دولار (3,67 مليار درهم)، ومشروع «كلايم» بكلفة 100 مليون دولار (367 مليون درهم)، ليصل إجمالي قيمة المشاريع الثلاثة إلى أكثر من 10 مليارات درهم. كما أعلنت ميرال مؤخرا عن تطوير مشروع المدينة المتخصصة للحياة البحرية الأول من نوعه «سي وورلد أبوظبي»، في جزيرة ياس، وذلك بالتعاون مع شركة «سي وورلد إنترتينمنت» المدرجة في بورصة نيويورك.

وقال محمد خليفة المبارك، الرئيس التنفيذي لشركة الدار العقارية لـ«الاتحاد» إن هناك طلبا قوياً على الوحدات العقارية العالية الجودة في الوجهات الرئيسة لإمارة أبوظبي، وهو ما شجع الشركة خلال العام الماضي على إطلاق مشروع «ياس ايكرز»، والذي حقق مبيعات قوية خلال الفترة الأخيرة، فضلا عن الإعلان مؤخرا عن إتاحة تملك الوحدات السكنية في «وست ياس» للمستثمرين من كل الجنسيات، حيث يمكنهم الآن شراء فلل في المشروع.

وأوضح المبارك أن جزيرة ياس تحقق تقدماً مستمراً في توفير أفضل المقومات، مؤكداً أن الجزيرة تعد من الأركان الرئيسة التي ترتكز عليها استراتيجية «الدار» للتطوير، وتضم مشاريع عدة ومجمعات سكنية قيد الإنشاء مثل «وست ياس»، و«أنسام» و«مايان»، إضافة إلى العلامات المميزة التي تتمتع بها جزيرة ياس، مثل مجموعة الفنادق وياس مول والوجهات الترفيهية والرياضية.