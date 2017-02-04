«أبوظبي التعاونية» تدشن فرعها الـ41 مارس المقبل

بسام عبد السميع (أبوظبي)

تدشن جمعية أبوظبي التعاونية فرعها الحادي والأربعين ببناية الأوقاف بالخالدية في أبوظبي خلال مارس المقبل، مقابل 22 فرعاً للفترة المماثلة من عام 2013 بزيادة 86% في عدد الأفرع، بحسب إبراهيم البحر الرئيس التنفيذي للجمعية.

وقال البحر لـ «الاتحاد» أمس، إن عام 2017 يشهد نمواً في المبيعات بصورة أفضل من 2016، الذي سجل استقراراً في المبيعات وأسعار السلع خلال الأشهر العشرة الأولى وارتفاعاً في المبيعات خلال شهري نوفمبر وديسمبر؛ نتيجة لطرح منافذ البيع أنماطاً وعروضاً متنوعة، تشمل كثيرا من التخفيضات.

وأضاف أن حصة المواد الغذائية من سلع الجمعية تبلغ 70%، لافتاً إلى أن الجمعية لا تطرح سلعاً مرتفعة الأسعار إلا بعد موافقة اللجنة العليا لحماية المستهلك، موضحاً أن استقرار أسعار السلع يعود إلى تنويع مصادر هذه السلع.

وتعرض الجمعية حاليا نحو 30 ألف منتج، منها 448 صنفاً تحمل شعار «التعاون».