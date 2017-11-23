الشعراء.. جنود سلاحهم الكلمة

رأس الخيمة (الاتحاد)

قال الشاعر التربوي عبدالله الهدية الشحي، إن الشاعر عليه مسؤولية كبيرة اتجاه وطنه والدفاع عنه، والتفاعل مع الأحداث الجارية، فهو لسان حال أمته، ولا بد أن ينبري كل شاعر في الدفاع عن وطنه بالكلمة، كما هو الحال في الشعوب المتحضرة.

وأوضح في دورة «كيف تعبر عن وطنك بالشعر؟» التي نظمها نادي رأس الخيمة الرياضي الثقافي، أن الشعر يحتاج لطريقة معبرة في الإلقاء، يستخدم فيها الشاعر لغة الجسد، ويتفاعل مع الكلمة من خلال نبرة الصوت.

وقد نظمت الدورة على مدى ثلاثة أيام، ضمن أنشطة الشعلة الثقافية الوطنية المندرجة تحت فعاليات الموسم الثقافي الاجتماعي الأول تحت شعار «كلنا جند لخير الوطن».

وكرم جاسم السكار عضو مجلس إدارة نادي رأس الخيمة الرياضي الثقافي في نهاية الدورة الشاعر عبدالله الهدية، مشيداً بتعاونه مع النادي لطرح دورات تدريبية تستهدف رفع الذائقة الشعرية للأفراد، مشيراً إلى أن أنشطة الشعلة الثقافية الوطنية، هدفها تعميق الولاء والانتماء للوطن، وإتاحة فرصة للتعاون بين مؤسسات المجتمع المدني وأفراده بشكل تطوعي بحت.