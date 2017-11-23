هل نحتاج اليوم إلى الفلسفة؟

تحقيق - عبير زيتون

يحتفي العالم اليوم بـ «اليوم العالمي للفلسفة» الذي أقرته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة - اليونسكو، في نوفمبر 2002، ترسيخاً لمكانة الفلسفة المتجددة في الثقافة الإنسانية، باعتبارها «أم العلوم» وقاطرة الفكر البشري في تطوره وانفتاحه وتساميه مع الاختلاف والتنوع، وتشجيعاً على إعادة إحياء لغة الحوار في عيدها السنوي للتفكير، وتبادل أسئلتها الوجودية من أجل مواجهة التحديات المعاصرة المطروحة أمام البشرية، بلغة العقل والمنطق والتحليل والانفتاح، بما يحقق قيم الفلسفة في إعلائها لقيم المساواة والتسامح واحترام الاختلاف بين الشعوب.

ومع اليوم العالمي للفلسفة نعيد طرح السؤال القديم الجديد: ما حاجتنا اليوم إلى الفلسفة وقد غابت عن الاهتمام والرعاية؟ وأي سؤال فلسفي علينا طرحه في واقعنا العربي المأزوم اليوم؟

يرى الكاتب الروائي علي أبو الريش أننا نعيش فراغاً مخيفاً يتسع بحجم غياب الفكر الفلسفي الذي أحدثه مسعى اللاهوتي، والذي دأب على تجفيف منابع الفلسفة، ليستولي هو على المصير البشري، ويأخذه إلى جاهزية الإجابة، الرابضة تحت السقوف الخفيضة للفكر.

ويعتقد أبو الريش أن الكائن البشري تحول إلى مسخ بعد أن سقط شهيد الفلسفة سقراط، ضحية عقلٍ رفضَ إنسانية الإنسان، ويقول: «أجهضت المثابرة، والاستنباط، بغية تجميد السؤال الأول، وهو (من أنا) عند نقطة الصفر، ولكي يصير الإنسان جثة هامدة، وبلا معنى».