الوصل ينفي التفاوض مع أحمد خليل

معتصم عبدالله(دبي)

أكدت شركة الوصل لكرة القدم، عدم صحة الأنباء التي تحدثت عن دخول النادي في مفاوضات مع لاعب الجزيرة أحمد خليل من أجل الانضمام إلى صفوف «الإمبراطور» في الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأصدرت إدارة الوصل مساء أمس بياناً عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» طالبت فيه «جمهور الذهب»، الالتفاف حول الفريق ومساندته في المرحلة المهمة في مشواره الحالي في منافستي الدوري وكأس الخليج العربي، وعدم الالتفات للأخبار التي ليس لها أي أساس من الصحة، وأهاب البيان بالجمهور التريث واستقصاء الأخبار من الجهات المسؤولة عن أخبار النادي، والمتمثلة في المتحدث الرسمي والمكتب الإعلامي.