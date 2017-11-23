«المسابقات الآسيوية» تناقش مصير مباريات أنديتنا أمام «القطرية»

معتز الشامي (دبي)

تعقد لجنة المسابقات بالاتحاد الآسيوي، اجتماعاً مهماً مساء الغد، بالعاصمة اليابانية طوكيو، على هامش استضافتها لمباراة نهائي دوري أبطال آسيا بين الهلال وأوراوا ريد الياباني، وذلك لمناقشة عدد من الملفات، أبرزها مطلب الإمارات والسعودية، بنقل جميع مباريات فرقنا في دوري الأبطال، أمام الفرق القطرية والإيرانية، إلى ملاعب محايدة.

ويشارك في الاجتماع المرتقب عبد الله ناصر الجنيبي، نائب رئيس اتحاد الكرة، رئيس لجنة دوري المحترفين، عضو لجنة المسابقات الآسيوية، ممثلاً للإمارات، وسامي الجابر، عضو اللجنة ممثلاً للسعودية.

وكانت الإمارات قد تمسكت بعدم اللعب أمام الفرق القطرية، إلا في ملاعب محايدة، في اجتماع تنسيقي جرى بمقر الاتحاد الآسيوي في كوالالمبور مطلع نوفمبر الجاري، وهو نفس المطلب الذي قدمته السعودية، لعدم اللعب أمام الفرق القطرية وأيضاً الإيرانية، إلا في ملاعب محايدة.

وشهد الاجتماع التنسيقي مناقشة كل الأمور التنظيمية، حال تم إقرار الموافقة على نقل المباريات إلى خارج أراضي الدول الأربع، حيث من المنتظر أن تخوض فرقنا والفرق السعودية أمام كل من فرق قطر وإيران، أكثر من 20 مباراة مرشحة للزيادة حسب القرعة.