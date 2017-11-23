«دار التمويل» تشارك في اكتتاب «شركة أدنوك للتوزيع»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت دار التمويل عن مشاركتها كـ «مصرف مستلم» في الاكتتاب العام الأولي لـ «شركة أدنوك للتوزيع». وسيبدأ الطرح المرتقب لجزء من أسهم«أدنوك للتوزيع» في سوق أبوظبي للأوراق المالية سيبدأ في 26 نوفمبر الجاري وحتى 6 ديسمبر 2017.

وقال محمد عبدالله جمعة القبيسي، رئيس مجلس إدارة دار التمويل «نثق في قدرتنا على المساهمة في إنجاح كافة أنواع«الاكتتابات العامة الأولية»، فلطالما كان لدى دار التمويل باعٌ كبير وخبرة واسعة في إدارة«الاكتتابات العامة الأولية».

وتأتي مشاركتنا في هذا الاكتتاب لتعكس حرصنا الدؤوب على المساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني ودعم السياسة الحكيمة والرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة التي تدفع دومًا باتجاه مصلحة هذا الوطن واقتصاده».

وأوضحت «شركة أدنوك للتوزيع» أنها ستقوم بطرح عدد من الأسهم العادية بحد أدنى 1.25 مليار سهم عادي، وبحد أقصى 2.5 مليار سهم عادي، بقيمةٍ اسمية 0.08 درهم لكل سهم، وتمثّل تلك القيمة الاسمية %10 كحد أدنى و%20 كحد أقصى من إجمالي الأسهم المصدرة في رأسمال الشركة بنطاق سعرِ طرح لكل سهم، وفقًا لبيانات الشركة المُعلنة.