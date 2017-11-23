«أبوظبي للجودة» يطلق مبادرات لتعزيز التنافسية وحماية المستهلكين

أبوظبي (وام)

يسعى مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة إلى توفير سوق آمنة تتميز بالتنافسية، كما يتيح للجمهور شراء السلع المعتمدة التي تحمل شهادات السلامة والأداء الصادرة عن هيئات التقييم المختصة، كما أنه يسعى إلى حماية المستهلكين عن طريق ضمان امتثال المنتجات المطروحة في السوق لمعايير السلامة المحلية والدولية.

ويتوزع عمل المجلس على ستة مجالات رئيسة، هي توحيد وتطوير المواصفات وبناء قدرات نظام المقاييس، وتعزيز البنية التحتية للفحص، وإطلاق برامج وشهادات المطابقة والاهتمام بسلامة المنتجات وضمان التجارة العادلة.

وتم تطوير الخطة الاستراتيجية لمجلس أبوظبي للجودة والمطابقة 2016 - 2020، حسب دليل التخطيط الاستراتيجي لحكومة أبوظبي، حيث يسهم المجلس في تحقيق 18 هدفاً استراتيجياً من أصل 25 هدفاً، وهي أهداف خطة إمارة أبوظبي، بما يعادل 72% من مجموع الأهداف.

وخلال 2017، حقق معهد الإمارات للمترولوجيا عدداً من الإنجازات، حيث يقوم المعهد حالياً بتنفيذ عدد من المشاريع تتلخص في تصميم وتصنيع واختبار وتوزيع جهاز مرجعي لمعايرة مقياس درجة الحرارة من الأذن بتقنية الأشعة فوق الحمراء وإجراء دراسة جدوى بشأن تطوير وتعزيز المختبرات الحالية في مملكة البحرين، وكذلك تعزيز القدرات الفنية للموظفين في مختبرات قياس الكتلة والحجم والطول في دولة الكويت، وإجراء دراسة جدوى بشأن تطوير وتعزيز المختبرات الحالية في سلطنة عمان.