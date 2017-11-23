دبي (الاتحاد)

انتهت شركة «أورينتال بيرلز» من إنجاز 10% من مشروع «رويال بيرلز» في دبي، الذي تقدر قيمته التجارية بـ21 مليار درهم (5.7 مليار دولار). ويمتد «رويال بيرلز» على مساحة 4.6 مليون قدم مربعة تضم نحو 8000 شقة ممتازة يمكن اقتناؤها بنظام التملك الحر. ويقع المجمع في ند الشبا بمنطقة ميدان، وتم تصميمه بدقة ليقدم مساحات معيشة فائقة، محاطة بمساحات خضراء تتخللها مرافق التسلية والترفيه. ويتميز بموقعه المناسب بالقرب من المراكز التجارية والمالية والترفيهية في المدينة.

ومن المقرر اكتمال بناء المشروع بحلول 2022، واكتمل حتى اليوم 10% من أعمال المرحلة الأولى منه. وحتى الآن تم الانتهاء من الأعمال التمكينية للأبراج الـ12 الأولى ومن المقرر الانتهاء من جميع الوحدات في نوفمبر 2019.

ويدعم «رويال بيرلز» مبادرة دبي الذكية، حيث ستوفر الشقق للسكان عند اكتمالها خدمات الأتمتة المنزلية والأمن الذكي وإدارة المرافق المتصلة بالشبكة. وقال طارق جرار، نائب رئيس المبيعات والتسويق في «أورينتال بيرلز» «تصميم رويال بيرلز المبتكر يوفر أفضل خيارات نمط الحياة الراقية، في أجواء أنيقة صديقة للبيئة، وتعكس المباني المتصلة بالشبكة التي تتمتع بخدمات الأمن الذكي والأتمتة، القيمة المضافة التي توفرها الشركة والنضج التام وتطبيق معايير وأساليب الحياة العصرية الراقية، والتي ستكون قانوناً في مشاريع التطوير المماثلة في المستقبل».