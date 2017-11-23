«بنك رأس الخيمة» يحول الأموال إلى الهند بتقنية «بلوك تشين»

رأس الخيمة (الاتحاد)

عقد بنك رأس الخيمة الوطني شراكة مع شبكة «ريبل» للاستفادة من شبكة «بلوك تشين» العالمية (ريبل نت) لدعم المدفوعات عبر الحدود، وسيتمكن البنك عبر هذه الشراكة من طرح خدمات التحويلات المالية الفورية بطريقة آمنة إلى عملاء «أكسيس بنك » للمقيمين في الهند. وتتميز التحويلات المالية المباشرة من بنك رأس الخيمة الوطني إلى «أكسيس بنك» بتقنية «بلوكشين» بسرعة الوصول إلى وجهة الحساب المصرفي في ثوان مع إمكانية متابعة سير عملية الدفع بوضوح تام.

ويشكل الانضمام إلى «ريبل نت» جزءاً من التزام بنك رأس الخيمة الوطني بدعم التدفقات الكبيرة والمتزايدة من التحويلات المالية من دولة الإمارات إلى الهند، فضلاً عن ممرات التحويلات المالية الرئيسة الأخرى في المنطقة. وبإمكانية الاتصال بأكثر من 100 من أعضاء شبكة «ريبل نت»، يخطط البنك لطرح خدمة «راك لتحويل الأموال» بوساطة «ريبل» إلى الأسواق الأخرى. وتؤدي الشراكة الاستراتيجية للبنك مع «ريبل» إلى إحداث تغيرات وثورة في الطريقة التي تتم بها معالجة المعاملات المالية، ما يعود بالفائدة على العميل من حيث الفاعلية في الوقت والتكلفة.