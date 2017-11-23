60 متسابقاً في تحدي «الدراجات المائية»

دبي (الاتحاد)

تنطلق في شاطئ كايت بيتش في جميرا اليوم وحتى السبت المقبل، منافسات جائزة دبي الكبرى للدراجات المائية «الجولة الرابعة وقبل الختامية من بطولة العالم 2017» والتي ينظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، بإشراف الاتحاد الدولي للمحركات البحرية (يو أي إم) وتنظيم مؤسسة (إتش 2 أو) وبمشاركة 60 متسابقاً يمثلون نخبة أبطال ونجوم العالم، يتنافسون على ألقاب أربع فئات للمحترفين هي واقف رجال وواقف سيدات وجالس رجال والحركات الاستعراضية (فري ستايل).

وتأتي استضافة وتنظيم النادي للحدث تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس النادي، ومتابعة مجلس الإدارة برئاسة أحمد سعيد بن مسحار المهيري، استمراراً للدور الرائد والمتميز الذي يلعبه النادي كوجهة أولى للرياضات البحرية في المنطقة العربية والشرق الأوسط.

ويعد الحدث العالمي الكبير واحداً من أهم البطولات والفعاليات في الأجندة الخاصة بالاتحاد الدولي للزوارق السريعة -يو أي إم- حيث يصل إلى المحطة الرابعة بعدما مر أولاً بالجولات الأوروبية في إيطاليا والبرتغال قبل الانتقال إلى الصين، ومن ثم الوصول إلى المحطة الرابعة وقبل الختامية في دبي والتي سوف تحتضن المنافسات على مدار ثلاثة أيام متواصلة.

وتستقطب البطولة العالمية، إضافة إلى نجوم الإمارات، أبطالاً وبطلات من نيوزيلندا وفرنسا وبريطانيا والسويد والنرويج والدنمارك وألمانيا والنمسا وإيطاليا والمجر وروسيا ومقدونيا والتشيك وسلوفاكيا ولاتفيا وكرواتيا وبولندا وسويسرا وبلجيكا والبرتغال وإسبانيا واستونيا وأيسلندا إلى جانب نجوم الكويت والمغرب.