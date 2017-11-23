«الإمارات موتوربلكس» يطلق بطولة «عام زايد للأوتوكروس»

أم القيوين (الاتحاد)

أطلق نادي الإمارات موتوربلكس بأم القيوين بطولة عام زايد 2018، تحت رعاية الشيخ مروان بن راشد المعلا رئيس نادي الإمارات، وتبدأ جولاتها غداً، وتضم سباقات السيارات والدراجات النارية التي سيتم تنظيمها على حلبات النادي ومنها سباق الأوتوكروس والسولو ريس والاستعراض الحر للسيارات والدراق ريس والدراق الرملي.

وأنهت اللجنة المنظمة كل الاستعدادات لسباق الجولة الأولى من الأوتوكروس، وتدور منافسات السباق على حلبة رملية لمسافة 1100 متر، ويضم السباق 6 فئات، ويخوض المتسابقون فيها مرحلتين كتجارب ثم مرحلتين للسباق كل مرحلة تتكون من ثلاث لفات في الحلبة ليكون السباق من أكثر البطولات تحدياً ومنافسة. وحددت اللجنة المنظمة موعد للتسجيل والفحص الفني لجميع السيارات والفرق المشاركة من الثالثة مساء، فيما ينطلق السباق السابعة مساءً.