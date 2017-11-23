٪156 نمو «الصغيرة والمتوسطة» خليجياً خلال السنوات الـ5 المقبلة

أبوظبي (الاتحاد)

يتوقع أن تنمو الشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الخليج بنحو 156% في السنوات الخمس المقبلة إلى 920 مليار دولار، وفقاً لدراسة جديدة أجرتها «مينا ريسيرتش بارتنرز» (MRP)، التي تم نشر نتائجها أمس.

وبينما تشكّل منطقة مجلس التعاون الخليجي 34% فقط من قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والذي يقدر بنحو 360 مليار دولار، أي ما يعادل 26% من إجمالي الناتج المحلي، إلا أن منطقة دول «التعاون» تتمتع بأكبر الإمكانات بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة على المستوى الإقليمي، حيث نما هذا القطاع من قاعدة منخفضة نسبياً.

ويُقدّر قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة العربية، الذي يعتبر محفزاً وداعماً لريادة الأعمال وفقاً لـ «مينا ريسيرتش بارتنرز»، بنحو 1 تريليون دولار سنوياً. وللمقاربة، تبلغ حصة القطاع من الناتج المحلي في الدول النامية نحو 50%.

وقال أنتوني حبيقة، الرئيس التنفيذي لشركة «مينا ريسيرتش بارتنرز»: «يتوقع أن يأتي معظم هذا النمو من أبرز المناطق الجغرافية مثل السعودية والإمارات التي تعطي الأولوية الكبرى للشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال إطلاقها العديد من القوانين والسياسات والمبادرات الجديدة لزيادة حصة تلك الشركات من الاقتصاد الوطني. فعلى سبيل المثال، في رؤيتها 2030».