الشارقة يواجه النفط الإيراني في «آسيوية اليد»

رضا سليم (دبي)

يخوض فريق الشارقة في الثالثة والنصف عصر اليوم، الخامسة بتوقيت الهند، مواجهة قوية أمام النفط الإيراني، في جولته الثانية بالبطولة الآسيوية للأندية التي تستضيفها حالياً مدينة حيدر أباد الهندية، وذلك ضمن المجموعة الأولى، ويسبق اللقاء مواجهة الدحيل القطري ومسقط العماني.

ويدخل الفريق الشرقاوي المواجهة بطموح تحقيق الفوز الأول، الذي أهدره في المباراة الأولى أمام الدحيل في الثواني الأخيرة أمس الأول، بعدما انتهى اللقاء بالتعادل 29-29، وستكون مباراة النفط مفصلية لكلا الفريقين، خاصة أن النفط خسر في أمام الدحيل الذي تصدر المجموعة برصيد 5 نقاط، من فوز وتعادل ويليه الشارقة برصيد نقطتين من مباراة واحدة، ثم النفط بنقطة من خسارة فيما لم يدخل مسقط العماني أجواء البطولة حتى الآن.

وجاءت التعديلات الأخيرة على جدول البطولة بعد انسحاب النور السعودي لتخدم الشارقة الذي حصل على راحة أمس، وبعد مباراة اليوم سيحصل على يومي راحة، قبل المواجهة الأخيرة في المجموعة، وحرص وليد عبدالكافي مدرب الفريق على معالجة الأخطاء التي ظهرت في المباراة ودراسة المنافس الإيراني الذي شاهده جميع اللاعبين في المباراة الأولى أمام الدحيل، بعدما حرص الجهاز الفني على اصطحاب اللاعبين لمشاهدة المباراة والتعرف على نقاط القوة والضعف في الفريقين، وهو ما ظهر في مباراة الدحيل التي كانت الأفضلية فيها لفريق الشارقة.

وكشفت المواجهة عن أخطاء في الناحية الدفاعية، بجانب سرعة الارتداد واللعب على الهجمات السريعة «الفاست بريك» لم يكن موجوداً بالصورة المطلوبة، بالإضافة إلى عدم التركيز في تسديد الرميات الجزائية.

ويعتمد عبدالكافي على الرباعي الأجنبي التونسي سليم الهدوي والثلاثي المصري إسلام حسن ويحيى خالد ومحمد إبراهيم، بجانب محمد التميمي وفراس محمد وأحمد هلال وضاحي محمد وخليفة سلطان وإبراهيم القرص ومبارك عبدالله والنجم العائد أحمد عبدالله، بجانب الحارس محمد عبدالله وخالد سعيد.

وأكد ناجي ربيعة، المشرف على كرة اليد بالنادي، أن الفريق طوى صفحة مباراة الدحيل وبدأ التفكير في المباراة المقبلة أمام النفط التي تمثل أهمية كبيرة لنا، لأن الفوز سيكون خطوة مهمة نحو التأهل للمربع الذهبي للبطولة، موجهاً الشكر إلى جميع اللاعبين على ما قدموه في المباراة الماضية أمام فريق مرشح للقب. وأضاف: نسعى أن نقدم صورة رائعة عن الإمارات في هذه البطولة وهو ما يدركه الجميع، خاصة أن إدارة النادي اجتمعت مع البعثة قبل المغادرة، ونأمل أن نحقق الهدف من المشاركة في الحدث الآسيوي.