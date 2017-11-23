القطاع المصرفي الإماراتي الأكبر في الشرق الأوسط ويتمتع بملاءة عالية

يوسف البستنجي (أبوظبي)

أكد معالي مبارك راشد المنصوري، محافظ المصرف المركزي، أن البنوك العاملة بالدولة حققت أرباحا بلغت قيمتها 28.8 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من 2017 بنمو بلغت نسبته 8% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، وأن القطاع المصرفي يتمتع بملاءة عالية، حيث بلغت نسبة ملاءة رأس المال للبنوك العاملة بالدولة نحو 18.7% بنهاية سبتمبر 2017.

وقال معاليه في تصريحات للصحفيين على هامش مشاركته في الملتقى المصرفي بالشرق الأوسط 2017 الذي عقد أمس في أبوظبي: «إن القطاع المصرفي الإماراتي الأكبر في الشرق الأوسط ويتمتع بثقة عالية محلياً وعالمياً»، مشيرا إلى أن ودائع غير المقيمين لدى البنوك بالدولة بلغت 188 مليار درهم تعادل نحو 12% من إجمالي الودائع المصرفية بنهاية أكتوبر 2017.

وأكد أن القطاع يسجل تحسنا ملموسا وهو مستمر في تطوير خدماته وأدائه، ولاسيما خدماته الذكية والتكنولوجيا المالية المستخدمة، معتبراً أن البنوك الإماراتية في هذا المجال تقف في طليعة البنوك بالمنطقة.

وأوضح أن المصرف المركزي كسلطة تشريعية ورقابية يعمل بالتنسيق مع اتحاد المصارف بالدولة، لتعزيز دور القطاع الخاص وزيادة فاعليته ودعم السياسة الحكومية في تنويع مصادر الدخل.