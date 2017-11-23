%75 من عملاء «إمباور» يستخدمون خدماتها الإلكترونية

دبي (الاتحاد)

يستخدم 75% من عملاء مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، البالغ عددهم 85 ألف عميل، خدمات الشركة الإلكترونية، حسب ما أعلنت الشركة في بيان أمس، مشيرة إلى إقبال متزايد على «الخدمات الإلكترونية» لـ «إمباور»، التي تتيح للعملاء دفع فواتيرهم والاطلاع على الفواتير السابقة والتسجيل في خدمات الشركة وتتبع الطلبات المقدمة، والاطلاع على معدلات الاستهلاك عبر الإنترنت، إلى جانب العديد من الخدمات الأخرى.

وتسعى «إمباور» إلى تشجيع المزيد من المشتركين على اعتماد هذه الخدمة، سعياً منها إلى تطبيق التعاملات الإلكترونية بنسبة 100%. وقال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لـ «إمباور»: «نذكر عملاءنا على الدوام بأن تسجيلهم في نظام الخدمات الإلكترونية يمكن أن يقدم لهم العديد من الفوائد، كما يسهم استخدام هذه الخدمة أيضاً في جهود الدولة الرامية إلى تعزيز الخدمات الذكية من خلال التقنية الرقمية.

كما توفر المعاملات عبر الإنترنت الوقت والجهد للعميل بحيث يمكن استخدامها براحة تامة لإنجاز المعاملات المتعلقة بالحساب من أي مكان في العالم، خاصة في حال وجودهم خارج الدولة. ونسعى إلى تعميم المعاملات عبر الإنترنت في إطار جهودنا المبذولة لجعل الخدمات الإلكترونية جزءاً من نمط حياتنا».