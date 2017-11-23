عودة النجوم

محمد حسن (دبي)

يستضيف مضمار ميدان حفله الثاني لهذا الموسم الذي يتألف من سبعة الأشواط، بجوائز مالية سخية تتجاوز مليونا و180 ألف درهم، مقدمة من لوجين، وتستعد هذه الخيول لرفع وتيرة المنافسة مبكرا استعدادا للسباقات الكرنفالية الكبرى التي تنطلق في بداية العام الجديد.

ويشهد الشوط الخامس على مسافة الميل، عودة كوكبة من الخيول النجوم أبرزها القوي نجم الإسطبل الأحمر «فولكنر»، الذي أبعدته الإصابة أكثر من 18 شهرا عن ميادين السباق.

وكان فولكنر احتل المركز الثاني في مشاركته الأخيرة خلف رفيقه بالإسطبل «ون مان باند» بسباق جودلفين مايل للفئة الثانية، ما يؤكد على جدارته، لكنه ربما يكون بحاجة إلى هذه المشاركة حتى يستعيد أجواء السباقات من جديد.

وسوف يواجه فولكنر الجواد اتجاه، والذي حل سابعاً في سباق جودلفين مايل، غير أن الفارس دين أونيل آثر قيادة مناصر بإشراف الرايحي باعتباره أكثر جاهزية بعدما حل وصيفا بميدان على ذات المسافة في افتتاح الموسم.