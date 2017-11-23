«دولي الفروسية»: الإمارات ريادة وقيادة لسباقات القدرة

أبوظبي (الاتحاد)
شارك وفد اتحاد الفروسية والسباق في اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي التي استضافتها مدينة مونتيفيديو بالأوروجواي أمس الأول، وترأس الوفد الدكتور غانم الهاجري أمين عام الاتحاد، وضم كلاً من أديب عبدالكريم الحمادي المدير التنفيذي بالإنابة، ومحمد عيسى العضب مدير نادي دبي للفروسية، ومحمود زيود رئيس قسم القدرة والتحمل بالاتحاد، وحسام زميت رئيس قسم قفز الحواجز والترويض والمسابقات الكاملة، وأحمد الحمادي حكم دولي لسباقات القدرة والتحمل، وأشرف الليثي المنسق العام للجنة الفنية لبطولات المجموعة السابعة للمراحل السنية والمجموعة السابعة.
وأشار رئيس الاتحاد الدولي للفروسية إلى ريادة وقيادة الإمارات لفروسية القدرة والتحمل في العالم، وأهمية الدور الذي تلعبه الدولة في تطوير رياضة القدرة على المستوى العالمي.
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كما تم انتخاب حسام زميت، رئيس قسم قفز الحواجز والترويض والمسابقات الكاملة، لمنصب عضو لجنة الترشيحات بالاتحاد الدولي للفروسية وهي لجنة متخصصة في استقبال الترشيحات، وعملها فرز لكل الملفات المقدمة للترشح لأي منصب في الاتحاد الدولي واختيار الأفضل.
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وأثنى اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس اتحاد الفروسية على هذه الإنجازات، وأرجع ثقة الاتحاد الدولي إلى الدعم
اللامحدود الذي تلقاه رياضات الفروسية وسباقات القدرة من القيادة الرشيدة، وهنأ الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة بمنصبه الجديد، متمنياً له كل التوفيق والسداد.