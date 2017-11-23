«العالمية للمياه» تبحث مواجهة تحديات القطاع

أبوظبي (الاتحاد)

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تستضيف شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» الدورة السادسة للقمة العالمية للمياه 2018 في أبوظبي كجزء من فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة، في الفترة من 15 إلى 18 يناير 2018 في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، وذلك في إطار شراكة استراتيجية مع هيئة مياه وكهرباء أبوظبي. وتهدف القمة إلى دعم جهود استدامة المياه في الشرق الأوسط، مع التركيز بشكل خاص على التقنيات الذكية المتقدمة التي يجري تطويرها في جميع أنحاء العالم لمواجهة تحديات المياه الملحة في المناطق القاحلة.

وللمرة الأولى، ستستضيف القمة العالمية للمياه معرض حلول المياه الذكية 2018، وهو منصة تستعرض سبل الاستفادة من التقنيات المتقدمة مثل الرقمنة والأتمتة من أجل إدارة المياه بمستوى متقدم من الكفاءة في استهلاك الموارد والمرونة والتنافسية.

وسوف يضمُّ المعرض في دورته الافتتاحية مجموعة من الخبراء لمناقشة منظومة بيئية ترتكز على تحليلات البيانات الضخمة والأتمتة وإنترنت الأشياء، والتي ستحدث ثورة في الطريقة التي تدار بها البنية التحتية للمياه في منطقة الخليج.

وستؤدي هذه التقنيات الثورية في قطاع المياه دوراً حاسماً في المساعدة على تلبية احتياجات البنية التحتية للمياه والتي تقدر بنحو 200 مليار دولار أميركي على مدى السنوات العشر المقبلة في العالم العربي، وفقاً لتقرير الأمم المتحدة عن تنمية المياه في العالم لعام 2015.