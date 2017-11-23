غرفة أبوظبي: مجالس الأعمال تعزز العلاقات الاقتصادية بين الإمارات ودول العالم

سيد الحجار (أبوظبي)

أكد محمد هلال المهيري، مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، أن مجالس الأعمال العاملة في إمارة أبوظبي لعبت دوراً محورياً ومهماً من خلال أعضائها من الشركات في تنفيذ مشاريع التنمية وتحقيق النهضة الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية في الإمارة ودعم رؤية أبوظبي الاقتصادية التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل وتأسيس اقتصاد قائم على المعرفة والتقنية لبناء مستقبل أفضل للأجيال المقبلة.

وقال المهيري، خلال كلمته، بالملتقى السنوي الخامس عشر لمجالس الأعمال في أبوظبي والذي نظمته الغرفة بالتعاون مع مجلسي الأعمال الفلسطيني والكندي، مساء أول أمس، أن الملتقى يعتبر محطة مهمة وفرصة متميزة أمام رجال الأعمال والمسؤولين من جهات مختلفة لتجديد سبل التواصل وتوطيد العلاقات التي نشأت وتطورت على مدى الأعوام الماضية، كما أنها فرصة لبناء علاقات جديدة وتبادل المعلومات والتعرف على الخبرات المختلفة ومناقشة إمكانية تنفيذ مشاريع جديدة في إطار الخطط التنموية التي تتبناها وتطرحها حكومتنا الرشيدة.

وأضاف: يسعدنا في غرفة أبوظبي أن يجتمع للعام الخامس عشر أعضاء 23 ‬مجلساً ‬من ‬مجالس ‬رجال ‬الأعمال ‬والشركات ‬والمؤسسات ‬الخاصة، ‬من ‬أجل ‬تعزيز ‬العلاقات ‬ودعم ‬أواصر ‬التعاون ‬المشترك ‬من ‬خلال ‬هذا ‬الحدث.

وذكر أن غرفة أبوظبي تنظر إلى هذا الحدث على أنه من أهم الوسائل والسبل الرامية إلى تقوية الروابط بين البلدان المختلفة من جهة ودعم العلاقات المتبادلة بين القطاعات الاقتصادية ودوائر الأعمال في تلك الدول من جهة أخرى.