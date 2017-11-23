«الاتحادية» تناقش التشريعات الضريبية ونظام الاسترداد الخاص بالسياح

دبي (الاتحاد)

ناقش مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للضرائب في اجتماعه الثالث الذي عقد برئاسة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية في مقر وزارة المالية بدبي آخر المستجدات المتعلقة بالتشريعات الضريبية في الدولة، وتم كذلك بحث مشروع تطبيق نظام استرداد الضريبة للسياح، بالإضافة إلى مشروع تطبيق نظام العلامة المميزة على منتجات التبغ التي تعمل على تتبع منتجات التبغ وإثبات سداد الضريبة المستحقة عنها.

كما استعرض المجلس مستجدات المشاريع القائمة والإنجازات التي حققتها الهيئة الاتحادية للضرائب في هذا المجال، وتم خلال الجلسة اعتماد الميزانية المقترحة للهيئة للسنوات 2018-2021، وجدول الصلاحيات المالية والإدارية، وتشكيل لجنة التدقيق والمخاطر فيها وفقاً لنظام حوكمة مجالس الإدارات في الحكومة الاتحادية.

وقال سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم: «نستكمل اليوم ومع قرب موعد تطبيق نظام ضريبة القيمة المضافة، الاستعدادات التي من شأنها تسهيل امتثال الشركات لضريبة القيمة المضافة، وتوضيح مختلف الأمور المترتبة عليها، وذلك في إطار حرصنا على تطبيق نظام ضريبي فاعل يحقق أهدافه الاستراتيجية المتمثلة في رفد إيرادات الحكومة الاتحادية بمصادر دخل إضافية وجديدة تمكِّنها من السير بثبات نحو تطوير خدمات فائقة الجودة تحقق سعادة أفراد المجتمع بمختلف فئاتهم وشرائحهم، ومواصلة الاستثمار في بنية تحتية تلبي التطلعات في صناعة مستقبل أفضل للأجيال القادمة».

وأضاف سموه: «بات الهيكل التنظيمي لنظام الضرائب مكتمل الأركان مع حزمة من القرارات التشريعية والتنظيمية التي أصدرها مجلس الوزراء مؤخراً، ونسعى اليوم إلى بحث القضايا التي يمكن أن تساهم في تحسين مستوى الوعي بأهمية النظام الضريبي والفئات التي يستهدفها، بما ينسجم مع حرصنا على تطبيق أعلى معايير الشفافية في ما يتعلق بالإجراءات الضريبية في الدولة».

حضر الاجتماع معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للضرائب، وأعضاء مجلس الإدارة، وختم سمو الشيخ الجلسة، متمنياً التوفيق والسداد لأعضاء مجلس الإدارة وفريق الهيئة في إنجاز المهام المنوطة بهم لتطبيق مشاريع الضرائب في الدولة.