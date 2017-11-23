تين كات: مواجهة الإمارات أصعب من لقاء العين

مصطفى الديب (أبوظبي)

قال الهولندي تين كات مدرب الجزيرة، إن مباراة فريقه أمام فريق الإمارات غداً سوف تكون أصعب من مباراة العين بالجولة الماضية، كونها أمام فريق يطمح في تعديل أوضاعه.

وأكد المدرب الهولندي أن «فخر أبوظبي» لا يزال يفتقد لمجموعة كبيرة من اللاعبين المهمين، أمثال مبارك بوصوفة ولاسانا ديارا، وهو الأمر الذي يتطلب مزيداً من التركيز.

وأشاد تين كات بالمستوى المتميز الذي قدمه فريقه أمام العين، مؤكداً أن الفريق يتطور بشكل جيد، خاصة بعد عودة علي مبخوت الذي يعد أحد أهم أوراق الفريق

وقال: مبخوت نوعية رائعة وهي التي نحتاجها دائماً، وافتقده الفريق أمام الوصل والأهلي كثيراً، لذلك لم تكن هناك أي أهداف.

وأضاف: يجب علينا احترام المنافس، والتعامل معه بحذر، خاصة وأنه يمتلك لاعبين مميزين، أدوا بشكل جيد في بداية الموسم، متمنياً أن يكون التوفيق حليف «فخر أبوظبي»، معبراً عن ثقته التامة في قدرة اللاعبين الشباب على تعويض أي نقص مهما كان حجمه.