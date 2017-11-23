الظفرة يمنع الحديث عن «التعاقدات الجديدة»

عبدالله القواسمة (أبوظبي)

جددت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» رعايتها للفريق الأول بنادي الظفرة للموسم الرياضي الحالي استكمالاً لرعايتها الممتدة منذ ثلاثة مواسم.

وفور الإعلان عن تجديد عقد الرعاية تقدم صالح بن جذلان المزروعي رئيس مجلس إدارة نادي الظفرة بالشكر والتقدير إلى سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، الرئيس الفخري للنادي على توجيهه ودعمه للشركات العاملة في المنطقة بدعم أنشطة النادي، كما توجه بالشكر إلى الدكتور سلطان الجابر الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك وإلى جميع العاملين، مشدداً على أن الشركة تعتبر من الشركات السباقة دائماً في دعم المبادرات والأنشطة الاجتماعية والرياضية والثقافية في المنطقة.

على صعيد متصل، قرر مجلس إدارة النادي ومجلس إدارة شركة كرة القدم عدم الخوض في أي موضوع يتعلق باللاعبين المرشحين للانضمام إلى صفوف الفريق، وذلك حتى الانتهاء من المرحلة الأولى لبطولة دوري الخليج العربي بحسب ما أعلنه محمد قويض المدير الفني للفريق.

وكان قويض أكد أمس أن العديد من الأخبار التي يتم تداولها بخصوص اللاعبين المرشح انضمامهم إلى صفوف الفريق بعضها صحيح والبعض الآخر يجانبه الصواب، ومن هنا تم الاتفاق على عدم الخوض في الحديث عن أي تغيير قد يطرأ على صفوف الفريق إلا بعد ختام المرحلة الأولى، فيما تم حصر التصريحات لدى رئيس مجلس إدارة النادي فقط.

جدير بالذكره أن المهاجم البرازيلي جورجي سيلفا، الذي غادر صفوف نادي الباطن السعودي دون علم الأخير، واصل مساء أمس تدريباته مع نادي الظفرة لليوم الثالث على التوالي، وكان الظفرة قد سمح لمندوب الباطن بمقابلة اللاعب لإقناعه بالعودة، لكن اللاعب أصر على فسخ عقده بسبب تأخر مستحقاته المالية.

وكان نادي الظفرة نشر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أمس الأول تأكيداً من وكيل اللاعب أشار فيه إلى أن الأخير فسخ عقده رسمياً مع نادي الباطن، بعدما تقدم بشكوى إلى «الفيفا» بداعي عدم تلقيه مستحقاته المالية عن الأشهر الثلاثة الماضية إلى جانب مقدم عقده، مستنداً على قوانين الاتحاد الدولي.