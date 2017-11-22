محمد بن راشد يطلق «تحدي محو الأمية» مستهدفاً 30 مليون شاب وطفل عربي

دينا جوني، نوف الموسى، وام (دبي)

رعى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، افتتاح قمة المعرفة في دورتها الرابعة التي تنظمها مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة على مدى يومين.

وأطلق سموه قبيل الجلسة الافتتاحية للقمة، أمس، مبادرة «تحدي محو الأمية» التي تستهدف ثلاثين مليون شاب وطفل عربي حتى عام 2030، وذلك بالتعاون بين مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة ومنظمة اليونسيكو وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وبارك سموه المبادرة وتمنى لها تحقيق أهدافها في توفير مقومات التعليم لهذا العدد الكبير من الشباب العربي والأطفال على مساحة الوطن العربي الكبير.

وشهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عقب إطلاق المبادرة، وإلى جانبه، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، وعدد من أصحاب المعالي الوزراء وكبار المسؤولين في الدولة من مدنيين وعسكريين، بالإضافة إلى خبراء ومثقفين وعلماء من دولة الإمارات، ونحو 130 دولة عربية وأجنبية، شهد سموه الجلسة الافتتاحية للقمة التي تنعقد تحت شعار «المعرفة والثورة الصناعية الرابعة».