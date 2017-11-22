الدوحة (مواقع إخبارية)

أعلنت وزارة المواصلات والاتصالات القطرية، إطلاق منصة التجارة الإلكترونية للسوق التركية داخل قطر اعتبارا من مطلع يناير 2018. وقالت في بيان صحفي إن المنصة ستوفر ما يقارب 5 ملايين منتج تركي في الأسواق القطرية. وقال وزير المواصلات والاتصالات جاسم بن سيف السليطي، في بيان على هامش أعمال المؤتمر الدولي للتجارة الإلكترونية في تركيا، إن الأيام المقبلة ستشهد اتفاقية تعاون جديدة تعود بالنفع على البلدين.

وحصلت قطر مؤخرا على خطوط نقل جوي لتسيير رحلات إلى 4 مدن تركية. وأكد وزير المواصلات التركي أحمد أرسلان، وجود توجه لرفع العلاقات في مجالات النقل والاتصالات والطيران بين البلدين إلى أعلى المستويات. وأوضح أنه سيتم توقيع اتفاقية تعاون ثلاثية في مجال النقل بين تركيا وقطر وإيران في القريب العاجل، لتسهيل نقل البضائع والتبادل التجاري.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين تركيا وقطر 700 مليون دولار، في 2016، بعد أن كان 15 مليونا مطلع الألفية الحالية. وبلغت الاستثمارات القطرية في تركيا، بين 2011 و2016، نحو 1.29 مليار دولار. وحالياً يوجد في قطر نحو 186 شركة قطرية تركية مشتركة، وحوالي 19 شركة تركية بملكية كاملة، وفقا لأرقام غرفة تجارة قطر. وتتركز أنشطة الشركات في قطاعات البنية التحتية والمقاولات والإنشاءات والاستشارات الهندسية والتجارة، ويزيد حجم المشروعات التي تنفذها شركات تركية في قطر عن 11.6 مليار دولار.