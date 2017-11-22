موسكو: استقالة شخصيات بالمعارضة السورية تفيد السلام

عواصم (وكالات)

قالت روسيا أمس، إن استقالة شخصيات من المعارضة السورية مثل رياض حجاب ستساعد على توحيد معارضي الرئيس بشار الأسد حول برنامج «واقعي» بشكل أكبر. بينما توجه المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا

إلى العاصمة السعودية الرياض للمشاركة في مؤتمر المعارضة السورية، وذلك في إطار التحضير للجولة الثامنة من المفاوضات السورية في جنيف، وسط استقالات جماعية لقادة المعارضة.

ونقلت قناة (روسيا 24) التلفزيونية الرسمية عن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف قوله في إفادة صحفية «إن تراجع شخصيات المعارضة ذات الفكر المتشدد عن لعب الدور الرئيس سيجعل من الممكن توحيد هذه المعارضة غير المتجانسة، في الداخل والخارج، حول برنامج معقول وواقعي وبناء بشكل أكبر. «سندعم جهود السعودية في هذا الصدد».

واستقال حجاب رئيس الهيئة العليا للمفاوضات من منصبه أمس الأول بعد قرابة عامين من اختياره رئيساً للهيئة وتجمع المعارضة السياسية والمسلحة للأسد، وتأتي هذه الخطوة في إطار موجة كبيرة من الاستقالات التي طالت الهيئة العليا للمفاوضات، على خلفية خلافات مع منظمي مؤتمر «الرياض-2» للمعارضة السورية.