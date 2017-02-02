«بلوندي» تعود مع ألبوم جديد



تاريخ النشر: الجمعة 03 فبراير 2017 نيويورك (أ ف ب) تصدر فرقة «بلوندي» الأميركية رائدة موجة ألبوب بانك ومغنيتها ديبي هاري، في الخامس من مايو ألبوماً جديداً، بعنوان «بولينايتر» بمشاركة فنانين كبار من أمثال سيا وجوني مار وجون جيت على ما ذكرت شركة الإنتاج «بي ام جي». ويسبق هذا الألبوم الحادي عشر المسجل في الاستوديو صدور أغنية «فان» التي شارك في كتابتها دايف سيتيك قائد فرقة «تي في اون ذي راديو». وتعود هذه الأغنية بالفرقة إلى مرحلة الديسكو مع بعض الموسيقى الإلكترونية الراهنة. ودعا فنانون من أجيال مختلفة إلى تأليف أغان مع الفرقة التي شكلتها المغنية ديبي هاري «71 عاماً» في عام 1975 مع عازف الغيتار والمؤلف الموسيقي المعروف كريس شتاين. ويشارك في الألبوم نجوم من الثمانينيات، مثل جوني مار (فرقة سميثز سابقاً)، ومغنية الروك جون جيت، فضلاً عن فنانين من الجيل الراهن، مثل الأسترالية سيا وعازف الغيتار في فرقة «ستروكس» نيك فالينسي.