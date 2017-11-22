جامعة الشارقة تقيم معرضها الأول للكتاب الإماراتي

الشارقة (الاتحاد)

تزامناً مع احتفالات دولة الإمارات العربية المتحدة باليوم الوطني الـ46 نظمت إدارة مكتبات جامعة الشارقة، بالتعاون مع دار أوراق للنشر والتوزيع، معرض الكتاب الإماراتي الأول.

افتتح المعرض الدكتور حسين المهدي عميد الخدمات الأكاديمية المساندة، ترافقه فاطمة ثاني التميمي المدير العام لدار أوراق للنشر والتوزيع، ونادية مسعود مدير إدارة مكتبات جامعة الشارقة، وعدد من أعضاء الهيئتين الإدارية والتدريسية والطلبة.

يشمل المعرض إصدارات دور نشر وكتاب إماراتيين في المجالات الأدبية، والتاريخية، والثقافية، والاجتماعية، والتراثية.

وصاحب افتتاح المعرض محاضرة للكاتبة الإماراتية الدكتورة هالة الأبلم، نائب مدير قرية العائلة التابعة لشؤون القُصَّر، استعرضت خلالها مضامين كتابها الجديد الموسوم بـ «الخط الساخن»، ثم قامت بتوقيع نسخ منه للحضور.

يشار إلى أن المعرض يستمر على مدار أسبوع، وتقام على هامشه مجموعة متنوعة من الفعاليات والمحاضرات وعروض الكتب.