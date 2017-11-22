لندن تضاعف عرضها حول كلفة «بريكست»

لندن (أ ف ب)

أعربت الحكومة البريطانية عن استعدادها لتحسين عرضها من أجل تسديد كلفة خروجها من الاتحاد الأوروبي لقاء ضمانات من بروكسل حول اتفاق تجاري مستقبلي بين المملكة المتحدة والتكتل، بحسب ما أفادت مصادر متطابقة أمس.

واتخذ القرار إثر اجتماع حول بريكست امس الاول، بحضور رئيسة الحكومة تيريزا ماي، وعدد كبير من وزرائها، من بينهم مؤيدا الخروج بوريس جونسون وديفيد ديفيس، بحسب ما أوردت وسائل إعلام عدة، من بينها «بي بي سي» و»تايمز»، وحصلت ماي الاثنين على دعم وزرائها بمضاعفة العرض المالي لتسوية فاتورة بريكست، بحيث تصبح أربعين مليار يورو تقريباً بحسب «تايمز».

في المقابل، يطالب الاتحاد الأوروبي بتسديد ما بين 50 و60 مليار يورو، وأكد مصدر حكومي لوكالة فرانس برس أن الوزراء اتفقوا على زيادة العرض الذي سيقدم إلى بروكسل من دون تحديد رقم، لقاء ذلك، تأمل لندن الحصول على ضمانات من بروكسل بتوقيع اتفاق «جيد» حول العلاقة التجارية المستقبلية بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، بحسب ما أوردت صحيفة «ذي اندبندنت». وشدد مصدر حكومي آخر «لم يحسم شيء طالما لم يتم الاتفاق على كل المسائل في المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي»، مضيفاً: «كما قالت رئيسة الحكومة، يجب أن يتقدم الاتحاد الأوروبي وبريطانيا معا»، وتشكل كلفة بريكست أحد الملفات الثلاثة مع تبعات الخروج على أيرلندا ومصير الأوروبيين المقيمين في بريطانيا والبريطانيين في القارة التي تريد بروكسل تسويتها قبل الانتقال إلى المرحلة الثانية من المفاوضات حول العلاقة المستقبلية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، كان رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك قد أمهل لندن حتى «مطلع ديسمبر حداً أقصى» من أجل إحراز تقدم في المرحلة الأولى من المفاوضات قبل الانتقال إلى المحادثات حول العلاقات المستقبلية في نهاية العام.