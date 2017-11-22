منتخبنا يشارك في بطولة العالم للجو جيتسو بكولومبيا

أبوظبي (الاتحاد)

غادرت بعثة منتخبنا الوطني للجو جيتسو فجر اليوم إلى العاصمة الكولومبية بوغوتا للمشاركة في بطولة العالم للجو جيتسو، التي تنطلق غداً، ويشارك منتخبنا الوطني بـ 4 لاعبين من مختلف الأوزان، وتضم البعثة كلاً من فيصل الكتبي في وزن 94 كجم، وعبيد النعيمي في وزن 56 كجم، وسعيد المزروعي في وزن 62 كجم، واللاعب سعود الحمادي في وزن 77 كجم، ويرافقهم يوسف البلوشي مدير الإدارة الفنية بالاتحاد رئيساً للبعثة، ورامون ليموس دي سوزا رئيس المدربين في الاتحاد.

وكان الاتحاد قد أجرى مؤخراً جلسة تدريبية للاعبي المنتخب الوطني، بمشاركة خبراء دوليين لتعزيز اللياقة البدنية لأبطال المنتخب الوطني قبيل مشاركتهم ببطولة العالم للجو جيتسو في كولومبيا. وركزت الجلسة التدريبية على التقنيات والنصائح المتعلقة بتعزيز اللياقة البدنية، وذلك لما لها من أثر إيجابي على مرونة اللاعبين وقدرتهم على التحمل خلال النزالات.

ويستهدف اتحاد الجو جيتسو من هذه المشاركة إحراز الميداليات التي تعزز الصدارة العالمية، واكتساب الخبرات الدولية وترسيخ مكانة الإمارات في المحافل الدولية، بالإضافة إلى صقل المواهب بتوفير فرص الاحتكاك مع أقوى لاعبي العالم، ولا سيما بعد أن باتت أبوظبي أول مدينة في العالم تمتلك مشروعاً احترافياً لصناعة الأبطال في لعبة الجو جيتسو.

من ناحيته، أكد يوسف البلوشي أن مشاركة المنتخب في البطولة تأتي استكمالاً لسلسلة الإنجازات الرائعة التي سطرها أبطال المنتخب في البطولات العالمية السابقة، وأن بطولة العالم للكبار في كولومبيا تعتبر من أكبر التحديات التي يخوضها المنتخب، وأن كل ما خاضه اللاعبون من منافسات في المرحلة الأخيرة كانت تصب في خانة إعدادهم لتلك اللحظة التاريخية التي سترفع اسم الإمارات عالياً في المحفل الدولي الأهم.

وأضاف البلوشي: «طموحنا الفوز، وهدفنا زيادة رصيد الإمارات عالمياً في هذه الرياضة، ومعنوياتنا مرتفعة لأعلى مستوى بفضل اكتسابنا للخبرات الدولية من البطولات العالمية والقارية والمحلية السابقة، بالإضافة لفرصة الاحتكاك بالخبراء الدوليين خلال سلسلة الجلسات التدريبية التي يحرص الاتحاد على تنظيمها بشكل مستمر لتعزيز اللياقة البدنية لأبطال المنتخب الوطني للجو جيتسو قبيل مشاركتهم بهذه البطولة».