فافرينكا يواجه بوستا في افتتاح «عالمية» مبادلة

أبوظبي (الاتحاد)

قبل خمسة أسابيع فقط على انطلاق النسخة العاشرة من بطولة مبادلة العالمية للتنس، كشفت الجهات المنظّمة عن قرعة البطولة التي تستضيفها أبوظبي في الفترة بين 28-30 ديسمبر، ويحفل اليوم الافتتاحي باثنتين من المباريات القوية.

وتنطلق فعاليات البطولة بلقاء مشوق يجمع ستان فافرينكا العائد إلى ملاعب التنس للمرة الأولى بعد خوضه المباراة النهائية لبطولة فرنسا المفتوحة، والحائز على لقب بطولات التنس الكبرى (جراند سلام) ثلاث مرات، مع بابلو كارينو بوستا، الذي يخوض المنافسات للمرة الأولى بعد مشاركته في مباراة نصف نهائي بطولة أميركا المفتوحة للتنس، وذلك في الخامسة مساء 28 ديسمبر. كما سيشهد اليوم الافتتاحي حضور محترف التنس النمساوي دومينيك ثيم المصنّف خامساً، الذي يخوض أول مشاركاته في البطولة ضمن مباراة حماسية مرتقبة تجمعه بالكندي ميلوس راونيتش، الذي يشارك للمرة الثالثة على التوالي هذا العام في مباريات متميزة استضافتها بأبوظبي.

ويتخطى كل من رافائيل نادال، الذي يتربع على عرش التصنيف العالمي لمحترفي التنس؛ ونوفاك ديوكوفيتش المتوّج بلقب بطولات التنس الكبرى جراند سلام 12 مرة، مباريات الجولة الأولى ليخوضا 29 ديسمبر قمتين تجمعهما بالفائزين في مباريات اليوم الأول. وجاء انتقال ديوكوفيتش المباشر لخوض مباريات اليوم الثاني من البطولة؛ نظراً لتصنيفه في الفترة التي تعرّض خلالها للإصابة في ويمبلدون؛ فيما وضعت القرعة النمساوي ثيم في مواجهة نادال استناداً إلى تصنيفه الحالي في المرتبة الثانية بين متزعّمي ترتيب البطولة.

ويترقب عشاق التنس حول العالم مشاهدة فعاليات الدورة العاشرة التي ستشهد عودة أربعة من النجوم العالميين وهم نادال وديوكوفيتش وفافرينكا وراونيتش، ممن يتطلعون لوضع بصماتهم المتميزة وخوض انطلاقة قوية في هذا الموسم بأبوظبي.

وبعد الكشف عن نتائج القرعة، قال جون ليكريش، الرئيس التنفيذي لشركة «فلاش للترفيه»: «نترقب واحدة من أكثر بطولات مبادلة العالمية للتنس تشويقاً حتى الآن؛ نظراً لاستعداد جميع اللاعبين لوضع بصماتهم الواضحة في انطلاق الموسم بأبوظبي. ونتوقع الاستمتاع بعدد من المباريات المشوقة والحماسية على مدار الأيام الثلاثة للبطولة. وتتسم مباريات بطولة هذا العام بقدر كبير من التنافس، ومن المنتظر أن تحدد نتائجها ملامح ما تبقى من الموسم خاصة بوجود مزيج رائع من الحائزين على لقب البطولة».

ولم يتواجه ستان فافرينكا مع بابلو كارينو بوستا سوى ثلاث مرات طوال مسيرتهما، حيث مالت دفة الفوز فيها نحو فافرينكا وآخرها كان في نصف النهائي لبطولة إنديان ويلز للتنس. وبالنسبة لستان فافرينكا، البطل الأولمبي وعضو الفريق السويسري الفائز بكأس ديفيس، فإن المنافسة في البطولة ليست شيئاً جديداً، بل هي مشاركته الخامسة من نوعها. ويخوض بوستا منافساته الأولى في هذه البطولة بعد موسم أوصله لأول مباريات نصف النهائي لنيل لقب بطولات التنس الكبرى (جراند سلام) في بطولة الولايات المتحدة الأميركية المفتوحة.