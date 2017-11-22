شباب الأهلي ينقل تدريباته إلى العوير من أجل «النصر»

منير رحومة (دبي)

نقل الفريق الأول لشباب الأهلي - دبي تدريباته إلى ملعب العوير لخوض حصتين تدريبيتين على أرضية الملعب، الذي سيحتضن مباراة الجولة المقبلة لدوري الخليج العربي أمام النصر، حيث فضل الجهاز الفني منح اللاعبين فرصة التأقلم مع أرضية الملعب، خاصة وأن أغلب اللاعبين لم يخوضوا لفترة طويلة أية مباراة بنادي دبي سباقاً.

ويسعى الروماني كوزمين إلى رفع درجة تركيز اللاعبين، وتوفير كل الظروف المواتية، لتحقيق نتيجة إيجابية في المواجهة المقبلة، أملاً في خروج الفرسان الثلاثة من المرحلة الصعبة التي يمر بها الفريق، بعد صيامه عن الانتصارات خلال الجولات الأربع الأخيرة.

كما يرغب كوزمين في أن يكون حماس الديربي المقبل أمام العميد، حافزاً معنوياً لتفجير طاقات اللاعبين، وتقديم حقيقة إمكانياتهم، والظهور بصورة لائقة، بعد أن تراجع مستوى وأداء أغلب نجوم الفريق في اللقاءات الماضية.

وفي الوقت نفسه، يعمل مدرب شباب الأهلي على انتزاع النقاط الثلاث، أمام الفريق الذي يشاركه عدد النقاط، حرصاً على البقاء في المركز الرابع، وعدم التراجع في جدول الترتيب وتوديع سباق المنافسة مبكراً.

ويذكر أن تدريبات «الفرسان» في العوير ستقام على يومين فقط، على أن يعود الفريق بداية من الغد لإكمال التحضيرات في ستاد آل مكتوم، لوضع اللمسات الأخيرة على التشكيلة التي ستخوض المباراة.

ويعول المدرب كوزمين على عودة خميس إسماعيل إلى وسط الملعب، بعد انتهاء عقوبة الإيقاف بسبب حصوله على ثلاثة إنذارات، حيث يعتبر من العناصر الدولية التي بإمكانها مساعدة الفريق في هذه المرحلة الحرجة، والمساهمة في الارتقاء بالأداء والمستوى وحصد النتائج الإيجابية.

ومن جهة أخرى، زار لاعبو شباب الأهلي زميلهم بالفريق مانع محمد بعد إجراء الجراحة على الركبة بسبب تعرضه إلى قطع في الرباط الصليبي، حيث حرصوا على الرفع من معنوياته، وتحفيزه للتعافي والعودة مجدداً إلى الملعب، علماً بأن اللاعب سيغيب نحو ستة أشهر عن اللعب، ما يعني أن مشواره انتهى مع «الفرسان» خلال هذا الموسم، وأن عودته للعب ستكون بداية من الموسم المقبل.