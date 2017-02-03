الإمارات تستدعي القائم بالأعمال الإيراني

أبوظبي (وام)

استدعى الدكتور عبدالرحيم العوضي، مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون القانونية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، القائم بأعمال السفارة الإيرانية في أبوظبي، وسلمه مذكرة احتجاج حول تزويد إيران، بطريقة غير مشروعة، أسلحة لميليشيات الانقلاب على الشرعية في اليمن، انتهاكاً لقرارات مجلس الأمن الملزمة التي تحظر ذلك، لما يتضمنه من اعتداء على الشرعية الدولية وسيادة اليمن، وما يؤدي إليه من تأجيج للصراع فيه.

وأشار العوضي إلى أن قرار مجلس الأمن رقم 2216 بشأن اليمن واضح في هذا الجانب، وبالتالي فإن السلاح الإيراني، ومن ضمنه الطائرات من دون طيار التي قامت قوات التحالف العربي باستهدافها مؤخراً، يعد مخالفة صريحة للقرارات الدولية ذات الصلة.

من جانبه، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب للصحفيين أمس: «إن كل الخيارات (مطروحة على الطاولة) فيما يتعلق بالرد على تجربة الصاروخ الباليستي الإيرانية». وفي الإطار نفسه، قال البيت الأبيض: «إن الإدارة الأميركية سترد على تجربة الصاروخ الباليستي التي أجرتها إيران، وعلى غيرها من الأعمال العدائية». وقال المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر: «سنوافيكم بالجديد بشأن هذه الإجراءات الإضافية، لكن بكل وضوح فإن ما قام به (مستشار الأمن القومي مايكل فلين) كان للتأكد من استيعاب إيران للتحذير، وأن ذلك لن يمر دون رد».