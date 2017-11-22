4 وجوه جديدة في تشكيل «تنفيذية» كرة الصالات

أسامة أحمد (الشارقة)

علمت «الاتحاد» بأن التشكيل الجديد للجنة التنفيذية لكرة الصالات سوف يتكون من 7 أعضاء مع الرئيس، بعد قرار مجلس إدارة الشارقة الرياضي في اجتماعه الأخير برئاسة الشيخ صقر بن محمد القاسمي بحل اللجنة التنفيذية السابقة وإسناد مهمة رئاسة اللجنة التنفيذية الجديدة إلى عبد الملك جاني.

وتضم اللجنة الجديدة 4 من الوجوه الجديدة، هم أحمد محمد المهري ممثلاً لمجلس دبي الرياضي، وممثلاً آخر لمجلس أبوظبي الرياضي، وعدنان الحمادي وشهاب العوضي، بينما تضم من القدامى عبد الملك جاني رئيس اللجنة، وحسن عبد الوهاب ممثلاً لاتحاد الكرة وعبدالله الشحي. وتفيد المتابعات أنه تم اختيار عدنان محمد الحمادي عضو اللجنة التنفيذية لتولي منصب المدير التنفيذي.

جدير بالذكر أنه تم زيادة أعضاء اللجنة في التشكيل الجيد من 5 إلى 7 من أجل التطوير وتنفيذ البرامج الموضوعة الخاصة للارتقاء بكرة الصالات وتوفير جميع عوامل النجاح لها من أجل أن يرسم منتخب الصالات صورة طيبة عن اللعبة في جميع المحافل القارية خلال المرحلة الجديدة، التي تستحوذ على قدر كبير من الأهمية وتقدير المسؤولية.

وستعقد اللجنة الجديدة اجتماعها الأول في الرابعة من عصر الاثنين المقبل بقاعة الجواهر للمناسبات والمؤتمرات بالشارقة، والذي سيشهد مشاركة ممثلي الأندية ومديري الفرق المختلفة والأجهزة الفنية وأجهزة الإعلام في الاجتماع التنسيقي من أجل الاطلاع على تصورات جميع الأندية والإعلام لتطوير اللعبة، ودفع مسيرتها إلى الأمام، وفق النهج المرسوم من اللجنة التنفيذية الجديدة لتحقيق ما يصبو إليه كل منتسب إلى اللعبة.