«كريم» تحصل على تمويل بقيمة 500 مليون دولار

فهد الأميري (دبي)

تجري شركة كريم المتخصصة في خدمة حجز سيارات الأجرة عبر الهاتف الذكي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مشاورات للسماح لمواطني الإمارات للعمل ضمن طاقم الشركة.

وقال باسل النحلاوي، المدير العام لمنطقة الخليج في شركة كريم: نتوقع أن يصل عدد العاملين بها في الدولة خلال العام 2018 إلى نحو 9 آلاف «كابتن»، مقارنة مع 6 آلاف حالياً، وقد سبق وطبقنا نظام التوظيف في المملكة العربية السعودية، ووصل عدد العاملين فيها إلى أكثر من 80 ألف سعودي».

وأكد المدير العام لمنطقة الخليج في شركة كريم أن العام الجاري شهد التركيز على الأسواق الحالية في 13 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إضافة إلى باكستان، ونخطط للدخول في أسواق جديدة في عام 2018، حيث نتطلع إلى التوسع في كل من الجزائر وتونس والعراق وبنجلاديش، من خلال حصولنا على تمويل بقيمة 500 مليون دولار لدعم خطط التوسع المستقبلية.

وأضاف النحلاوي: « تستأثر دبي بالحصة الأكبر من العاملين في الشركة بأكثر من 5 آلاف كابتن حاليا، ونعمل أيضا في أبوظبي والشارقة وعجمان ورأس الخيمة والعين، وتعد الدولة الأعلى نمواً في أعمال «كريم» في المنطقة من حيث الإيرادات بحكم نشأة الشركة فيها، وضمن الدول الـ 4 الكبرى التي تعمل بها الشركة في المنطقة وهي: مصر والسعودية وباكستان والمغرب، وقد وصلت القيمة السوقية للشركة إلى نحو 1,2 مليار دولار، منذ أن تم تأسيسها في دبي العام 2012». وعن الخطط المستقبلية للشركة قال النحلاوي: الشركة تعمل على تجربة أول سيارة ذاتية القيادة في دبي بالشراكة مع «نيكست فيوتشر ترانسبورتيشن» الأميركية خلال الربع الثالث من العام 2018.