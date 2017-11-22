أيمن الرمادي: نتطلع إلى نتيجة إيجابية رغم الغيابات

عماد النمر (عجمان)

أرجع المصري أيمن الرمادي، مدرب عجمان، صعوبة مباراة فريقه أمام الوصل، إلى الغيابات التي لحقت بالفريق من العناصر الأساسية، وهم عبد الله مال الله، وبكاري كونيه للإيقاف، وعزيز بيك حيدروف للإصابة، وهم من العناصر الأساسية المؤثرة في الفريق، إضافة إلى أن المنافس هو فريق الوصل المتصدر للمسابقة وصاحب أفضل أداء حتى الآن في الدوري، ويلعب على أرضه وبين جمهوره.

وقال الرمادي: «ندرك صعوبة الموقف، لكننا نملك الإمكانات التي تجعلنا نخوض اللقاء بشجاعة وقوة أمام منافس يملك كل الإمكانات من لاعبين وجمهور، ولدينا ثقة كبيرة في تحقيق نتيجة إيجابية تحسن من موقعنا في جدول المسابقة، بشرط أن يؤدي الفريق بالشكل المعروف عنه منذ بداية الموسم، والذي يعتمد بصورة أساسية على جماعية الأداء».