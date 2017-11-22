كاميلي: نخطط للفوز ونعلم صعوبة المهمة

فيصل النقبي (الفجيرة)

أكد البرازيلي باولو كاميلي مدرب دبا الفجيرة، عدم تأثر فريقه بوجود 3 أجانب فقط في أرضية الملعب، بعد رحيل البرازيلي سياو بعد إنهاء عقده بالتراضي مع إدارة النادي، مشيراً إلى أن الفريق سبق له أن خاض عدداً من المباريات بعدد قليل من الأجانب وأدى مباريات جيدة، مشدداً على أنه غير قلق من هذه الوضعية أمام العين لأن الفريق بالعناصر الموجودة الحالية قادر على تحقيق الطموحات. وأوضح كاميلي أن اللقاء أمام العين من اللقاءات الصعبة، لأنه منافس دائم على الألقاب وعاد أكثر قوة مع استعادة عناصره المؤثرة للمشاركة في اللقاءات، وقال: «نحن من جانبنا نخطط للفوز رغم صعوبة المهمة، وأعتقد أن ضغط المنافسة على اللقب سيؤثر على العين داخل أرضية الميدان، أكثر منا فنحن مطالبون بتقديم عرض إيجابي قوي وتحقيق نتيجة إيجابية تدعم فرص بقاء الفريق».

وعن الغيابات المحتملة، قال: «صفوفنا مكتملة، حيث انضم لنا عادل الحمادي الذي سبق أن غاب أمام شباب الأهلي وفي مركزه أبلى فهد خلفان بلاءً حسناً، ورغم تحويله من الارتكاز إلى الظهير الأيسر، فقد أظهر مستوى متميز»، وأضاف: «لن أغير كثيراً في الرسم التكتيكي للفريق، فنحن نلعب بأسلوبنا الذي يعتمد على الدفاع المكثف من جميع اللاعبين والهجوم السريع وقت امتلاك الكرة، ولدينا المقومات للاستمرار في هذا النهج».