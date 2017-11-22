أبوظبي (الاتحاد)

زار وفد اللجنة المحلية العليا المنظمة لكأس العالم للأندية «الإمارات 2017»، أمس الأول، استاد هزاع بن زايد بمدينة العين، الذي سيشهد احتضان حفل ومباراة افتتاح البطولة التي ستقام خلال الفترة 6 إلى 16 ديسمبر المقبل، بمشاركة 7 أندية هي الجزيرة، بطل دوري الخليج العربي، وأوكلاند سيتي، بطل أوقيانوسيا، وريال مدريد الإسباني المتوج بلقب دوري أبطال أوروبا، وباتشوكا المكسيكي بطل الكونكاكاف، والوداد البيضاوي المغربي بطل أفريقيا، انتظاراً لتحديد بطلي آسيا وأميركا الجنوبية في الأيام المقبلة.

وضم الوفد عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، مدير البطولة، وطلال الهاشمي مدير المسابقات في البطولة، وراشد عبدالله مدير استاد هزاع بن زايد، وسالم السليماني مدير إدارة العمليات في اللجنة المحلية العليا المنظمة، وأحمد المصعبي رئيس قسم الدعم الفني بمجلس أبوظبي الرياضي.

واطلع الوفد على آخر التحضيرات المتعلقة باستضافة حفل ومباراة الافتتاح، التي ستجمع الجزيرة ممثل الإمارات مع فريق أوكلاند سيتي النيوزلندي، حامل لقب دوري أبطال أوقيانوسيا.

كما اطلع الوفد على التحديثات الأخيرة للاستاد المتمثلة بمنصة الإعلاميين والمركز الإعلامي وقاعة المؤتمرات الصحفية والمقصورة الرئيسية، إلى جانب تقنية الإضاءة الجديدة «LED»، والتي تعتبر الأحدث في العالم والأولى من نوعها على مستوى المنطقة، حيث تعمل على التقنية الحديثة والصديقة للبيئة على توفير من 50 إلى 60% من استهلاك الطاقة.

وحرص الوفد على القيام بزيارة ميدانية لملاعب التدريب في استاد خليفة بن زايد، واستاد طحنون بن محمد ومركز التربية الخاصة.

من جهته أكد عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي مدير البطولة، على أهمية متابعة كل الخطوات وآخر المستجدات في مسار مراحل العمل التنظيمي، مبيناً أن الزيارة لاستاد هزاع بن زايد جاءت ضمن نطاق عمل ومسؤوليات اللجنة المحلية العليا المنظمة لكأس العالم للأندية، التي تحرص على تأمين جميع الجوانب والوقوف على اللمسات الختامية بعد اكتمال التجهيزات في ظل الجهود الكبيرة التي تقوم بها اللجان العاملة في البطولة.

وأشار العواني إلى أن استاد هزاع بن زايد الذي نال جائزة أفضل ملعب في العالم عام 2014، سيكون جاهزاً لاستقبال ضيوف البطولة والجماهير الرياضية خلال يوم الافتتاح بأبهى صورة، بعد اكتمال كل التحضيرات والتجهيزات المطلوبة.